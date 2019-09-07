Состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

07.09.19 15:14

© РИА Новости. Илья Питалев

7 сентября. Interfax-Russia.ru - Состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», - сказал он.

Песков подтвердил, что в России, в частности, вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.

Самолет с освобожденными Киевом россиянами приземлился в аэропорту "Внуково". Затем пассажиры спецборта пересели в два туристических автобуса и вместе с машиной сопровождения покинули терминал авиагавани.

Как передает корреспондент "Интерфакса", два больших туристических автобуса направились в сторону Москвы.

Предварительно, за несколько минут до этого, ГИБДД остановило движение на Киевском шоссе. Затем движение возобновилось.

Прибывший в Москву из Киева в рамках обмена журналистами Кирилл Вышинский успел заявить коллегам, что вернется на Украину, чтобы доказать свою невиновность.

"Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - сказал Вышинский в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

По словам Вышинского, следующее заседание по этому делу назначено на 16 сентября, однако точное время по возвращении на Украину он определит после консультаций с адвокатами и секретариатом суда.

Он также признался, что намерен продолжать заниматься журналистикой.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова пояснила "Интерфаксу" в субботу, что Россия и Украина обменивались удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Она выразила надежду, что обмен заключенными положит начало изменению отношений между Россией и Украиной.

Москвалькова отметила, что нужно обязательно продолжить гуманитарную акцию взаимного возвращения граждан России, которые находятся под стражей, и не только с Украиной, но и с другими государствами, например, пока еще остается Константин Ярошенко в США, Александр Винник в Греции.

Отвечая на вопрос о возможном продолжении переговоров, Москалькова сказала: «Переговоры не прекращаются, списки не исчерпаны, они постоянно меняются, пополняются. Мы ведем переговоры постоянно по каждой линии - внешнеполитическое ведомство, спецслужбы, правозащита. Им нужна ежедневная помощь, забота о здоровье, связи с родными и близкими".

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" предположил, что за обменом задержанными между Россией и Украиной может последовать обмен пленными между Киевом и Донбассом.

"Следующий этап - обмен пленарными конфликтами между Киевом и народными республиками Донбасса", - сказал Чеснаков.

Он напомнил, что Россия давно добилась обмена по принципу "все установленные на всех установленных".

"Конечно, в перспективе нужно обменять всех на всех, но на сверку списков, которые представили стороны, уйдет много времени. Сейчас же уже можно хотя бы вернуть всех установленных. Это более двухсот человек, которых необходимо вернуть домой. Около 70 из них находятся в Киеве и около 200 - в республиках Донбасса", - сказал он.

Чеснаков сообщил, что "этот обмен будет существенным шагом для дальнейшего урегулирования конфликта".