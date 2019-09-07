МИД РФ: обмен пленными создаст позитивный фон для работы в Нормандском формате

07.09.19 15:29

© РИА Новости. Валерий Мельников

7 сентября. Interfax-Russia.ru - В МИД РФ воспринимают согласованные взаимные освобождения лиц, принимаемых на территории России и Украины, в качестве позитивного сигнала, который должен был последовать за другими важными шагами по выводу из тупика российско-украинских отношений и реализации минских соглашений.

"Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам", - говорится в комментариях департамента информации и печати МИД РФ, распространенного в субботу.

"Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках минской контактной группы и Нормандского формата", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что "человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр".

"Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре внутриукраинского конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит", - добавили российские дипломаты.

В МИД РФ добавили, что для разрешения конфликта на юго-востоке Украины киевская власть, прежде всего, должна изменить отношение к жителям ДНР и ЛНР. Для этого Киеву необходимо прекратить обстрел территорий самопровозглашенных республик, отменить торгово-экономическую и транспортную блокаду, а также восстановить выплаты социальных пособий и пенсий.