Кузнецова: самолет с русскими детьми из Сирии прибыл в Москву

07.09.19 23:12

Фото со страницы Анны Кузнецовой в соцсети

7 сентября. Interfax-Russia.ru - Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву", - написала Кузнецова в своем Фейсбуке в субботу.

Она сообщила, что дети уснули сразу после ужина, добавив, что ребят по прилету было "жалко будить".

"Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет... Мы дома, все плохое позади", - написала Кузнецова.

Из Сирии доставлено четверо российских детей. Ранее сообщалось, что их повезут в Национальный центр здоровья детей.

Кузнецова подчеркнула, что работа по возвращению российских детей из Сирии в РФ будет продолжена и в дальнейшем благодаря контакту, налаженному с сирийскими властями и лично с президентом Башаром Асадом.

"После успешно проведенных переговоров мы смогли договориться о том, что работа по возвращению детей - граждан Российской Федерации будет продолжена на территории Сирии и временно неподконтрольны официальным властям Сирии территориальных", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) ,

По словам уполномоченных, уже в этом визите в Сирию российским специалистам удалось отобрать пробы ДНК у детей, которые содержатся в лагерях. Это делается для идентификации детей в России, чтобы вернуть их на родину.

«Самое главное, что нам удалось благодаря сирийскому руководителю и успешно завершить переговоры», - добавил уполномоченный.