|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.09.19 23:12
Кузнецова: самолет с русскими детьми из Сирии прибыл в Москву
"Самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву", - написала Кузнецова в своем Фейсбуке в субботу.
Она сообщила, что дети уснули сразу после ужина, добавив, что ребят по прилету было "жалко будить".
"Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет... Мы дома, все плохое позади", - написала Кузнецова.
Из Сирии доставлено четверо российских детей. Ранее сообщалось, что их повезут в Национальный центр здоровья детей.
Кузнецова подчеркнула, что работа по возвращению российских детей из Сирии в РФ будет продолжена и в дальнейшем благодаря контакту, налаженному с сирийскими властями и лично с президентом Башаром Асадом.
"После успешно проведенных переговоров мы смогли договориться о том, что работа по возвращению детей - граждан Российской Федерации будет продолжена на территории Сирии и временно неподконтрольны официальным властям Сирии территориальных", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) ,
По словам уполномоченных, уже в этом визите в Сирию российским специалистам удалось отобрать пробы ДНК у детей, которые содержатся в лагерях. Это делается для идентификации детей в России, чтобы вернуть их на родину.
«Самое главное, что нам удалось благодаря сирийскому руководителю и успешно завершить переговоры», - добавил уполномоченный.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket