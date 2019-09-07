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07.09.19 23:37
Путин и Зеленский в субботу провели телефонный разговор
«Достигнута положительная оценка освобождения и передачи в Украине и России», - говорится в сообщении.
Касательно проблематики внутриукраинского урегулирования лидеры государств подчеркнули необходимость соблюдения требований режима прекращения огня, а также последовательных разногласий против силовых и противозаконных сторон, отмечает пресс-служба.
В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита «нормандской четверки» президент РФ подчеркнул, что необходимо продолжать всестороннюю подготовительную работу. По мнению Путина, очередная встреча в этом формате должна быть результативной, а также должна реально способствовать выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер».
Кроме того, президенты условились о дальнейших контактах.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев по факту третьего телефонного разговора Путина и Зеленского отметил, что диалог двух лидеров себя оправдывает.
По его мнению, договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов.
"Добрый признак. Надеемся на лучшее", - заключил сенатор.
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