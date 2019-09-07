Путин и Зеленский в субботу провели телефонный разговор

07.09.19 23:37

© РИА Новости. Алексей Дружинин

7 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленые провели телефонный разговор, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба президента РФ.

«Достигнута положительная оценка освобождения и передачи в Украине и России», - говорится в сообщении.

Касательно проблематики внутриукраинского урегулирования лидеры государств подчеркнули необходимость соблюдения требований режима прекращения огня, а также последовательных разногласий против силовых и противозаконных сторон, отмечает пресс-служба.

В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита «нормандской четверки» президент РФ подчеркнул, что необходимо продолжать всестороннюю подготовительную работу. По мнению Путина, очередная встреча в этом формате должна быть результативной, а также должна реально способствовать выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер».

Кроме того, президенты условились о дальнейших контактах.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев по факту третьего телефонного разговора Путина и Зеленского отметил, что диалог двух лидеров себя оправдывает.

По его мнению, договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов.

"Добрый признак. Надеемся на лучшее", - заключил сенатор.