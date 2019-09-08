Почти 1,5 тыс. избирательных участков открылись на выборах в Волгоградской области

08.09.19 08:07

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (7:00 мск) в Волгоградской области для проведения выборов губернатора и регионального парламента, сообщает пресс-служба облизбиркома в воскресенье.

"Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, кроме одного участка в Красноармейском районе, где голосование началось в 6:00 утра для сотрудников предприятия с непрерывным циклом работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в организации и проведении выборов участвуют 1494 участковых избирательных комиссий, из которых 14 сформировано для проведения голосования в местах временного пребывания граждан.

Как сообщалось, за пост главы Волгоградской области будут бороться четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Бочаров, которого выдвинула "Единая Россия", Алексей Буров от КПРФ, Сергей Полещук от "Справедливой России" и Владимир Рублев от ЛДПР. Кроме того, состоятся выборы депутатов регионального законодательного собрания. В списках кандидатов - 250 человек. Также пройдут выборы глав 220 сельских и городских поселений, более 300 советов, дум и собраний в селах и городских округах. Всего в выборах в органы местного самоуправления примут участие 4644 кандидата.