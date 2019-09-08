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08.09.19 08:08

Началось голосование по выборам депутатов Мосгордумы

© РИА Новости. Нина Зотина
8 сентября. Interfax-Russia.ru - В 8:00 воскресенья на более чем 3,5 тыс. избирательных участках началось голосование по выборам депутатов Мосгордумы.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме, голосование проходит на 3602 участках: 3440 по месту жительства и 162 - в местах временного пребывания граждан (в больницах и СИЗО). Семь избирательных участков, где голосуют сотрудники Росгвардии, по просьбе его командования, открылись раньше на два часа - с 6:00.

"На пятилетний срок по одномандатным округам будут избраны 45 депутатов. На каждый мандат в среднем претендует по пять кандидатов. Уже сейчас можно сказать, что новый состав Мосгордумы обновится более чем наполовину - в выборах участвует только 20 действующих депутатов", - сказал собеседник агентства.

Регистрацию прошли 225 кандидатов: 58 самовыдвиженцев и 167 партийных кандидатов. За места в столичном парламенте поборются представители девяти партий: ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (42 кандидата), "Справедливой России" (39 кандидатов), "Коммунистов России" (31 кандидат), партии "Родина" (4 кандидата), партии "Яблоко" (3 кандидата), а также "Партии роста", экологической партии "Зеленые", "Гражданской силы" (по одному кандидату). Представители "Единой России" на этих выборах пошли как самовыдвиженцы.

В трех избирательных округах впервые проходит эксперимент по электронному голосованию: избиратели избирательных округов №1 (Зеленоград), №10 (районы Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное), которые заранее записались на участие в эксперименте на сайте mos.ru смогут проголосовать дистанционно через компьютеры или свои мобильные устройства.

На выборах депутатов Мосгордумы 1978 избирательных участков из 3440 будут оборудованы КОИБами - в 28 избирательных округах из 45. На территории этих избирательных участков зарегистрированы около 55% избирателей. При этом контрольный ручной пересчёт голосов проведут только в одном районе из 79, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Конкретная территориальная избирательная комиссия, где проведут контрольный пересчёт, будет выбрана по результатам жеребьевки после окончания голосования, то есть после 20:00.

Кроме того, 8 сентября проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в семи поселениях новой Москвы.

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