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08.09.19 09:39

Более 25% избирателей проголосовали к полудню на выборах главы Республики Алтай

© РИА Новости. Александр Кряжев
8 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 200 избирательных участков начали свою работу в Республике Алтай, где в Единый день голосования выбирают главу региона и депутатов, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в республиканском избиркоме в воскресенье.

"8 сентября на территории Республики Алтай на 236 избирательных участках началось голосование на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства региона и депутатов седьмого созыва", - сказали в избиркоме.

Там отметили, что голосование началось в 8:00 местного времени и завершится в 20:00.

Более 25% жителей Республики Алтай проголосовали на выборах по данным на 12:00 местного времени, сообщил журналистам в воскресенье председатель избирательной комиссии избиркома региона Дмитрий Степанов.

"По данным на 12:00 явка (08:00 мск - ИФ) составила 25,82%, проголосовали более 41 тыс. 786 избирателей. Наиболее высокая явка отмечена в Усть-Кане - 34,19%, ниже всех Майма - 20,24%", - сказал Степанов.

По данным государственной автоматизированной системы "Выборы", на прошлых выборах главы региона в 2014 году к этому часу проголосовали 26,92% избирателей.

При этом в избиркоме отметили, что в 20 населенных пунктах региона нет связи, поэтому данные передаются с помощью спутников.

В регионе более 161,1 тыс. избирателей. На нынешних выборах работают 11 территориальных избирательных комиссий и 236 участковых избирательных комиссий.

За пост главы региона борются врио главы региона Олег Хорохордин, выдвинутый от "Единой России", а также Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.

За мандаты депутатов Госсобрания республики в 30 одномандатных округах ведут борьбу более 180 кандидатов, еще 11 мандатов будут распределены между партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер по единому округу. Свои списки по единому округу выдвинули КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Патриоты России", Российская партия пенсионеров "За социальную справедливость", КПСС, "Справедливая Россия", "Яблоко", "Родина".

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