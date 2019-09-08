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Жители Вологодской и Мурманской областей выберут губернаторов 8 сентября

© РИА Новости. Павел Львов
8 сентября. Interfax-Russia.ru - Муниципальные выборы пройдут в регионах Северо-Запада в единый день голосования, в Мурманской и Вологодской областях изберут губернаторов.

Как сообщает избирательная комиссия Мурманской области, на пост главы региона претендуют шесть кандидатов: Андрей Чибис ("Единая Россия"), Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа") и Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

Кроме того, в этот день состоятся выборы в местные советы депутатов. По данным избиркома, в регионе насчитывается почти 590 тыс. избирателей.

В Вологодской области за кресло губернатора поборются пять кандидатов: Олег Кувшинников ("Единая Россия"), Ольга Ширикова (ЛДПР), Алексей Рылеев ("Родина"), Маргарита Савоськина ("Справедливая Россия"), Вадим Петриенко ("Народный альянс").

Также, по данным сайта избиркома Вологодчины, в этот день пройдут довыборы депутата парламента региона, выборы глав муниципалитетов и местных депутатов. Голосование пройдет на 945 избирательных участках. Еще 23 участка откроются в больницах и местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Участие в голосовании в Вологодской области смогут принять около 930 тыс. жителей.

Как сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии Калининградской области, в воскресенье жителей региона ждут выборы депутатов девяти местных советов, всего 52 депутата. За мандаты поборются 187 кандидатов.

В Архангельской области выборы пройдут в Северодвинске, Коряжме, на Новой Земле, в Онежском, Приморском и Шенкурском районах, а также в 11 сельских поселениях. Всего состоятся 17 избирательных кампаний, на которых будет замещаться 68 депутатских мандатов. В регионе 8 сентября откроется 45 избирательных участков, в том числе один временный - в больнице Северодвинска. А принять участие в избирательном процессе смогут 37,4 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в Архангельской областной избирательной комиссии.

В Коми в единый день голосования пройдут 70 выборов в представительные органы 15 муниципалитетов. Как отмечает избирком республики, численность избирателей составляет 79 тыс. 346 человек. В выборах участвует 201 кандидат, из которых 43 - самовыдвиженцы.

По информации избирательной комиссии Псковской области, в воскресенье в десяти муниципальных образованиях пройдет 13 избирательных кампаний. Всего зарегистрирован 141 кандидат, из них от политических партий 135 человек, в порядке самовыдвижения - 6. В день голосования будут работать 114 участковых избирательных комиссий. Проголосовать смогут около 92 тыс. жителей Псковщины.

В Карелии в голосовании смогут принять участие 94,3 тыс. избирателей. В частности, в этот день пройдут выборы глав девяти сельских поселений. В избиркоме республики "Интерфаксу" сообщили, что в единый день голосования также состоятся основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов власти. Всего 130 мандатов, на которых претендуют 292 кандидата.

По информации избиркома Ленинградской области, 8 сентября в регионе пройдут выборы в 177 муниципальных образованиях. Голосование пройдет на 931 избирательном участке. Предстоит заместить 2 тыс. 62 депутатских мандата, баллотируются 4 тыс. 296 зарегистрированных кандидатов. В выборах смогут принять участие более 1,2 млн избирателей.

Кроме того, в Новгородской области в воскресенье в семи районах пройдут выборы депутатов, в девяти сельских поселениях проголосуют за глав, в городе Боровичи состоятся дополнительные выборы депутатов. По данным регионального избиркома, в Новгородской области насчитывается 493 тыс. избирателей.

Как сообщается на сайте избиркома НАО, в регионе пройдут выборы глав двух муниципальных образований (Колгуевский сельсовет и Хоседа-Хардский сельсовет), в пяти муниципалитетах НАО пройдут довыборы депутатов. Кроме того, жители Нарьян-Мара проголосуют за членов городского совета. Голосование пройдет на 95 избирательных участках. Принять участие в выборах смогут 34 тыс. жителей округа.

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