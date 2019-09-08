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08.09.19 08:34
Избирком: явка на муниципальных выборах в Иркутске и Братске выше прошлой кампании
"Явка в Иркутске, где сегодня избирают депутатов городской думы, составила 7,56% - на выборах в 2014 году она к этому времени была только 6%. Явка в Братске (второй по величине город региона - ИФ), где выбирают мэра и думу - 9,28%, в 2014 году было 5,8%", - сообщил сотрудник пресс-службы.
Явка в пострадавшем летом от наводнения Тулуне, где также проходят очередные выборы мэра и думы, 11,2%.
"Мы не можем корректно сравнивать показатели явки на прошлые выборы в Тулуне, поскольку они были внеочередными и проходили не в единый день голосования", - отметил представитель избиркома.
Ранее сообщалось, что сегодня избирательные участки в Тулуне открылись без опоздания. На пост мэра Тулуна претендуют пять кандидатов - один самовыдвиженец по собственному желанию снялся за четыре дня до голосования. Баллотируются три самовыдвиженца, в том числе действующий мэр Юрий Карих, а также представители КПРФ и ЛДПР.
За пост мэра Братска борются семь кандидатов. Действующий мэр Сергей Серебренников здесь также идет на выборы в порядке самовыдвижения. Конкуренцию ему составят еще два самовыдвиженца и четыре партийных кандидатов - от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Гражданской платформы", в том числе известный бобслеист Александр Зубков.
На 35 депутатских мандатов думы города Иркутска претендуют более 250 кандидатов - самовыдвиженцы, представители "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, "Гражданской платформы" и "Коммунистической партии социальной справедливости" (КПСС).
Действующий мэр Дмитрий Бердников выдвинут "Единой Россией" по округу № 16.
Всего в Иркутской области 8 сентября пройдут 68 муниципальных выборов на территории 55 муниципальных образований. Избираются 15 мэров и 15 глав, 16 районных дум и 5 городских дум. В списки избирателей включены более 1,2 млн человек.
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