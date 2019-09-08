Выборы губернатора проходят в Забайкальском крае

08.09.19 08:38

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - В Забайкальском крае в 08:00 по местному времени (02:00 мск) открылись 923 избирательных участка для голосования на выборах губернатора. В списки избирателей внесены фамилии 800 тыс. жителей региона.

По данным краевой избирательной комиссии, на пост губернатора претендуют четыре кандидата, в том числе временно исполняющий обязанности главы края Александр Осипов, зарегистрированный самовыдвиженцем. Его соперниками стали представитель "Партии РОСТА" Яна Шпак, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" и " Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Прежний губернатор региона Наталья Жданова в октябре 2018 года подала в отставку по собственному желанию. Указом президента РФ врио губернатора Забайкальского края был назначен Осипов.