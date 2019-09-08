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08.09.19 08:50
Явка на выборах главы Башкирии за два часа составила 10,13%
"Республика впервые голосует с 7 часов утра, и за первый час проголосовало 2,12%", - отметила она.
Избирательные участки в Башкирии открылись на час раньше, поскольку депутаты республиканского Госсобрания продлили часы работы избиркомов на два часа, с 5:00 до 19:00 мск.
По данным республиканского центризбиркома, в Башкирии работают 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. В республике более 3 млн избирателей, из которых 38 тыс. смогут принять участие в выборах впервые.
Для участия в выборах главы Башкирии зарегистрировано восемь кандидатов: Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ), врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"), а также Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфия Гайсина ("Яблоко") и Рафис Кадыров ("Патриоты России").
Прошлые выборы главы Башкирии состоялись в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Предыдущий руководитель региона Рустэм Хамитов ушел в отставку до истечения срока полномочий и заручился поддержкой 81,71% избирателей. Явка составила 74,89%.
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