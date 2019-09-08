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08.09.19 09:10
Жертв блокады Ленинграда вспоминают в Петербурге
Как сообщает пресс-служба комитета по социальной политике города, в этот день состоятся траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском мемориальном кладбище, на Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы.
Цветы по традиции возложат на Невском воинском кладбище, на Богословском и Ново-Волковском кладбищах, к Арке Победы в Красном Селе и к Мемориалу защитникам Ораниенбаумского плацдарма, на других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда;
В этот же день пройдет акция памяти жертв блокады в Соляном переулке, у музея обороны и блокады Ленинграда. Действие развернется в пешеходной зоне, центром площадки станет крытая сценическая конструкция со светодиодным экраном, на котором будут транслироваться тематические видеозаставки, видеосюжеты и документальные кадры. У музея разместятся образцы военной техники, принимавшей участие в боях за освобождение Ленинграда. Участники военных клубов проведут для гостей блиц-экскурсии.
В 15.00 в Соляном переулке начнется концертная программа с участием заслуженного артиста России Семена Сытника, мастера художественного слова Натальи Оржевской, народной артистки России Светланы Крючковой, ансамблей "Бис-квит" и "Рождество", детского коллектива "Саманта", хора Западного военного округа и других.
По данным комитета, в Петербурге проживает 80,7 тыс. человек из числа граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Власти города благодарят защитников и жителей блокадного Ленинграда, отстоявших город.
"Вы отстояли наш любимый город для всех последующих поколений. Память о вашем подвиге будет жить вечно - это самая прочная опора для нашего города, лучший пример для молодежи. В этот памятный день искренне желаем мирного неба, добра и благополучия каждому дому, каждой петербургской семье", - говорится в обращении врио губернатора Александра Беглова и спикера городского парламента Вячеслава Макарова.
Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: после мощного наступления Красной армии в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.
По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибло, по разным данным, около 1 млн человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода.
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