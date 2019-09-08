Мониторинговая группа СПЧ проведет наблюдение за выборами в 12 субъектах РФ

08.09.19 11:30

© РИА Новости. Игорь Маслов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) будет следить за ходом выборов в 12 регионах России, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Мониторинговая рабочая группа СПЧ по выборам (МРГ СПЧ) проводит наблюдение за ходом избирательного процесса в 12 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы в воскресенье.

Председатель СПЧ Михаил Федотов будет наблюдать за выборами в Башкортостане. На выборах в Москве будут работать Мария Большакова, Игорь Борисов, Мара Полякова и Илья Шаблинский, в Санкт-Петербурге - Александр Сокуров и Наталия Евдокимова, в Липецкой области - Ольга Сидорович и Анита Соболева, Тульской - Екатерина Шульман, Оренбургской - Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин, Новосибирской - Ирина Киркора, Челябинской - Иван Засурский, Карачаево-Черкесской - Владимир Ряховский, Калмыкии - Екатерина Винокурова, Крыму и Севастополе - Леонид Поляков.

В составе региональных мониторинговых групп вместе с членами СПЧ работают уполномоченные по правам человека, члены общественных палат и представители общественных организаций, занимающихся наблюдением на выборах.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к руководителям избирательных комиссий в регионах страны с просьбой создать максимально благоприятные условия для наблюдателей в ходе Единого дня голосования 8 сентября.

"Я прошу, уважаемые коллеги в регионах, создайте режим наибольшего благоприятствования для наблюдателей, и если там возникают какие-то проблемы, постарайтесь никому не отказывать, постарайтесь действовать со знаком "плюс" именно в интересах наблюдателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России в воскресенье.

По ее словам, на выборах всех уровней в 85 субъектах РФ всего заявлено свыше 160 тыс. наблюдателей, из них около 115 тыс. назначены для наблюдения за дополнительными выборами депутатов Госдумы и выборных органов государственной власти.

Больше всего наблюдателей, отметила Памфилова, назначены от политических партий порядка 44 тыс. человек, около 37 тыс. назначены кандидатами и еще около 33 тыс. - общественными палатами.

8 сентября, в России - единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах выбирают губернаторов. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.