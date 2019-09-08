|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.09.19 11:30
Мониторинговая группа СПЧ проведет наблюдение за выборами в 12 субъектах РФ
"Мониторинговая рабочая группа СПЧ по выборам (МРГ СПЧ) проводит наблюдение за ходом избирательного процесса в 12 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы в воскресенье.
Председатель СПЧ Михаил Федотов будет наблюдать за выборами в Башкортостане. На выборах в Москве будут работать Мария Большакова, Игорь Борисов, Мара Полякова и Илья Шаблинский, в Санкт-Петербурге - Александр Сокуров и Наталия Евдокимова, в Липецкой области - Ольга Сидорович и Анита Соболева, Тульской - Екатерина Шульман, Оренбургской - Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин, Новосибирской - Ирина Киркора, Челябинской - Иван Засурский, Карачаево-Черкесской - Владимир Ряховский, Калмыкии - Екатерина Винокурова, Крыму и Севастополе - Леонид Поляков.
В составе региональных мониторинговых групп вместе с членами СПЧ работают уполномоченные по правам человека, члены общественных палат и представители общественных организаций, занимающихся наблюдением на выборах.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к руководителям избирательных комиссий в регионах страны с просьбой создать максимально благоприятные условия для наблюдателей в ходе Единого дня голосования 8 сентября.
"Я прошу, уважаемые коллеги в регионах, создайте режим наибольшего благоприятствования для наблюдателей, и если там возникают какие-то проблемы, постарайтесь никому не отказывать, постарайтесь действовать со знаком "плюс" именно в интересах наблюдателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России в воскресенье.
По ее словам, на выборах всех уровней в 85 субъектах РФ всего заявлено свыше 160 тыс. наблюдателей, из них около 115 тыс. назначены для наблюдения за дополнительными выборами депутатов Госдумы и выборных органов государственной власти.
Больше всего наблюдателей, отметила Памфилова, назначены от политических партий порядка 44 тыс. человек, около 37 тыс. назначены кандидатами и еще около 33 тыс. - общественными палатами.
8 сентября, в России - единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах выбирают губернаторов. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket