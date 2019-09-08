В Севастополе перепечатали значительную часть бюллетеней в ночь на выборы

08.09.19 09:28

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 200 тысяч бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя пришлось перепечатать в ночь на воскресенье из-за технической ошибки типографии, сообщил журналистам председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

"Изготовлено (повторно - ИФ) 111 тысяч бюллетеней по общегородскому округу (для голосования за списки партий - ИФ) и 111 тысяч по одномандатным округам (. . .) Это больше 50% по шести из восьми округов", - сказал Даниленко.

Как он пояснил, типография, нарушив техническое задание, напечатала бюллетени с рамкой шире положенного. Это выявило тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) накануне голосования: оказалось, что часть КОИБов (2017 года выпуска) не считывают с них информацию.

"Сегодня с утра все КОИБы, за исключением двух участков, заработали: они принимают бюллетени и осуществляют сканирование", - уточнил Даниленко.

По его словам, подсчет голосов на этих участках будет вестись в ручном режиме.

Все 181 избирательный участок открылись в Севастополе вовремя, все они оснащены КОИБами, отметил глава избиркома. Всего в городе 320 тысяч избирателей.

В Севастополе в воскресенье проходят выборы депутатов Законодательного собрания второго созыва. Городской парламент состоит из 24 депутатов: 16 из них избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году.

На полуострове в воскресенье открылись более 1,2 тыс. избирательных участков.

"Голосование началось в 8 часов утра и завершится в 20 часов", - сказал глава крымского Избиркома Михаил Малышев журналистам в Симферополе.

По его данным, в список избирателей внесены фамилии 1,478 млн жителей региона.

В Крыму 1201 избирательный участок, их них 38 созданы в местах временного пребывания граждан: в больницах, СИЗО и аэропорту.

Государственный совет Крыма состоит из 75 депутатов: 50 избираются в единый день голосования по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

Для участия в выборах депутатов парламента республики зарегистрированы списки региональных отделений 8 партий: "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".