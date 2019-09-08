В Петербурге выбирают губернатора и муниципальных депутатов

08.09.19 09:25

© РИА Новости. Алексей Даничев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - В воскресенье петербуржцы выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

Для участия в губернаторских выборах были зарегистрированы четыре кандидата, но 30 августа кандидат от КПРФ Владимир Бортко снялся с выборов. Теперь петербуржцам предстоит выбирать главу города из трех кандидатов: самовыдвиженца, врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия") и Михаила Амосова ("Гражданская платформа").

Участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

Для голосования организованы 30 территориальных избирательных комиссий и 1 тысяча 944 участковые избирательные комиссии, в том числе 46 в местах временного пребывания избирателей - на территории Ладожского и Московского железнодорожных вокзалов, в аэропорту Пулково, на территории СИЗО, в учреждениях здравоохранения.

Также образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, 15 - на территории Псковской области. Желание проголосовать на них изъявили порядка 18 тысяч избирателей. 30 цифровых участков организованы в Москве, там проголосуют порядка 500 петербуржцев.

Из всех участков 24 специально оборудованы для голосования слепых и слабовидящих избирателей, на 54 избирательных участках будут оказываться услуги сурдопереводчиков. Помощь избирателям с ограниченными физическими возможностями на всех избирательных участках будут оказывать волонтеры.

Для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга изготовлено 3 млн 817 тысяч 929 бюллетеней, что составляет 100% от численности избирателей.

В Единый день голосования с учетом обязательного 5% резерва КОИБ будут применяться на 473 избирательных участках, это 23% от общего количества избирательных участков. Видеонаблюдение будет организовано на 1 тысячи 797 избирательных участках и в помещениях 30 территориальных избирательных комиссий, всего будет работать 3 тысячи 654 видеокамер. Желающие смогут наблюдать за видеотрансляцией, ссылка на которую будет опубликована на сайте комиссии.

В единый день голосования также будут проводиться выборы депутатов 110 муниципальных советов. Замещается 1 тысяча 560 мандатов. Для участия в выборах зарегистрированы 5 тысяч 372 кандидата: 1 тысяча 678 - самовыдвиженцы, 1 тысяча 471 от "Единой России", 510 от "Справедливой России", 505 представителей ЛДПР, 436 от КПРФ, 409 от партии "Яблоко", 241 от "Партии Роста".