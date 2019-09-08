Явка на электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы утром составила 15%

08.09.19 09:35

© РИА Новости. Максим Блинов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Явка на электронное голосование, которое проходит в трех округах, на выборах депутатов Мосгордумы составила 15% на 8:45 МСК.

"Явка в э-голосовании на 8:45 - 15%",- сообщил в воскресенье своём в твиттере глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

По его словам, за первые 15 минут проголосовало 4,8% зарегистрированных избирателей.

Ранее сообщалось, что на электронное голосование верифицировано 11237 избирателей.

"В первом избирательном округе - 4106 человек, в десятом округе - 4384 человека, в округе № 30 - 2747 человек", - сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы ранее.