Жители Тульской области выбирают новый состав областной думы из 36 человек

08.09.19 09:46

© РИА Новости. Алексей Алферов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области в воскресенье проходят выборы депутатов региональной думы, в которую войдут 36 депутатов, сообщила пресс-служба облизбиркома.

Всего в регионе проходят 19 избирательных кампаний. Также выбирают депутатов Тульской городской Думы 6-го созыва и представительных органов местного самоуправления еще в 17 муниципальных образованиях, включая такие крупные как города Донской, Ефремов, Алексин. В результате выборов будет замещен 281 депутатский мандат.

Всего в день голосования открылись порядка 1,1 тыс. избирательных участков, зарегистрировано около 1,2 млн избирателей. Для 13,8 тыс. молодых жителей региона выборы станут первыми.

На избирательных участках созданы специальные условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Более 30% избирательных участков оборудованы пандусами для доступа маломобильных групп населения. Это больше чем на президентских выборах в марте 2018 года.

В помощь избирателям-инвалидам по зрению выпущены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. На 5 специализированных избирательных участках, расположенных в местах компактного проживания слабовидящих, размещены информационные материалы, напечатанные увеличенным шрифтом. Новшеством этих выборов стало применение маркеров-диктофонов - устройств, предназначенных для обеспечения незрячих и слабовидящих возможностью дублирования тактильной и визуальной информации звуковым способом. Маркер-диктофон упрощает процедуру голосования для слабовидящих. Такие участки есть в Киреевском, Новомосковском, Щекинском районах и в Туле.