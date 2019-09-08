На выборах курганского губернатора за два часа проголосовали почти 7% избирателей

08.09.19 10:03

© РИА Новости. Александр Хитров

8 сентября. Interfax-Russia.ru - В Курганской области за два часа работы избирательных участков проголосовало около 48,6 тыс. жителей региона.

"По данным на 10:00 (08:00 мск), в Зауралье проголосовало 6,99% избирателей", - сообщается на официальной странице "Вконтакте" избиркома Курганской области.

В лидерах - Частоозерский район, здесь проголосовали 17,15% избирателей.

"Сегодняшние показатели явки выше тех, что были зафиксированы на выборах губернатора Курганской области в 2014 году. Тогда явка избирателей на 10:00 часов составила 6,06%.", - подчеркивается в сообщении.

В Курганской области помимо главы региона 8 сентября жителям предстоит избрать депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, пять глав поселений и депутатов 314 дум поселений.

В общей сложности, в Единый день голосования в Курганской области пройдет более 300 избирательных кампаний.