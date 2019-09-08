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08.09.19 10:31
Два севастопольца возвращаются домой в результате обмена с Украиной
"Наконец, добрался до новостей о долгожданном обмене заключенных между Россией и Украиной. Для Севастополя - сегодня особенно радостный день. Домой возвращаются два севастопольца", - написал он.
Как уточнил Развожаев, в результате обмена удалось освободить экс-депутата горсовета Севастополя Владимира Галичего, который голосовал за проведение референдума о присоединении Севастополя к России.
Кроме того, в Россию вернулся Сергей Гнатьев. "Вы, наверное, помните историю, когда 9 мая с девочки хотели сорвать георгиевскую ленточку, и что потом сделал Сергей (по данным украинских СМИ - он осужден за нападение на обидчиков - ИФ)", - добавил глава города.
Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу, 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.
Тем временем в Москву прибыли 35 человек, включая журналиста Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
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