Два севастопольца возвращаются домой в результате обмена с Украиной

08.09.19 10:31

Фото со страницы Михаила Развожаева в соцсети

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Двое жителей Севастополя возвращаются на родину благодаря обмену заключенными между Россией и Украиной, сообщил в воскресенье на своей странице в фейсбуке врио губернатора Михаил Развожаев.

"Наконец, добрался до новостей о долгожданном обмене заключенных между Россией и Украиной. Для Севастополя - сегодня особенно радостный день. Домой возвращаются два севастопольца", - написал он.

Как уточнил Развожаев, в результате обмена удалось освободить экс-депутата горсовета Севастополя Владимира Галичего, который голосовал за проведение референдума о присоединении Севастополя к России.

Кроме того, в Россию вернулся Сергей Гнатьев. "Вы, наверное, помните историю, когда 9 мая с девочки хотели сорвать георгиевскую ленточку, и что потом сделал Сергей (по данным украинских СМИ - он осужден за нападение на обидчиков - ИФ)", - добавил глава города.

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу, 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Тем временем в Москву прибыли 35 человек, включая журналиста Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.