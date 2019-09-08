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08.09.19 10:35
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
В воскресенье президент приехал проголосовать на выборах в Мосгордуму на избирательный участок в Российской академии наук и после того, как он опустил бюллетень, журналисты спросили главу государства, не хотелось ли бы ему того, чтобы на выборах было большее разнообразие и большее количество кандидатов.
"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества", - сказал Путин.
Он выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты.
Президенту задали вопрос, знает ли он лично того кандидата, за которого проголосовал.
"Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек", - сказал Путин.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявлял, что все 3 тыс. 605 избирательных участков столицы открылись в 08:00 воскресенья.
"Все приступили к работе. На 08:00 в списки включены и смогут проголосовать почти 7 млн 310 тыс. избирателей", - сказал Горбунов на пресс-конференции.
По его словам, в досрочном голосовании, которое завершилось в Москве в 14:00 субботы, приняло участие 28 тыс. 79 человек, или 0,38% от всех избирателей, включенных в списки.
Горбунов добавил, что желание проголосовать на дому изъявили 129 тыс. 726 человек.
В местах временного пребывания (СИЗО и больницы) желание проголосовать изъявили 1945 человек, уточнили в Мосгоризбиркоме.
Горбунов напомнил, что на прошлых выборах в СИЗО и больницах Москвы голосовало более 4,7 тыс. человек.
На избирательный участок по выборам в Мосгордуму уже приехал президент РФ Владимир Путин, проголосовал на выборах и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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