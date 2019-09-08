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08.09.19 10:39
Памфилова: число КОИБов на участках в РФ за 4 года возросло в 2,5 раза
"Общее количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые будут использоваться на выборах 8 сентября, превышает 14,5 тысяч, что в 2,5 раза больше, чем использовалось в 2016 году", - сказала Памфилова.
Она отметила, что также была проведена модернизация КОИБ-10, то есть выпуска 2010 года.
"У нас есть более совершенные КОИБы, 2018 года, где уже максимально все предусмотрено, что необходимо, но мы успели выявить некоторые проблемы на прошлой избирательной компании и успели модернизировать и все КОИБы-10, обеспечить их технологической возможностью формирования протокола об итогах голосования защищенную QR-кодированием", - добавила глава ЦИК.
По ее словам, в 5 регионах в этом году используются комплексы электронного голосования. А 82,2% комиссий оснащены компьютерной техникой для изготовления протоколов об итогах с машиночитаемым кодом.
Также Памфилова выразила сожаление, что не все избирательные участки оснащены компьютерным оборудованием, однако охват достаточно велик.
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