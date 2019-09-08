Почти 25% избирателей проголосовали на выборах в Хабаровском крае к середине дня

08.09.19 10:43

© РИА Новости. Игорь Онучин

8 сентября. Interfax-Russia.ru - В Хабаровском крае к 15:00 местного времени (08:00 мск) проголосовали 24,24% избирателей, сообщил журналистам секретарь избирательной комиссии региона Оярс Машков

"По данным на 15:00 местного времени, в голосовании приняли участие 24,24% избирателей. На прошлых выборах в Законодательное собрание в 2014 году явка на этот час составила 14,37%, - отметил Машков.

Как сообщалось, в регионе проходят несколько выборных кампаний, в том числе довыборы депутата Государственной Думы по Комсомольскому одномандатному округу и выборы депутатов законодательной думы края седьмого созыва. Также в регионе проходят выборы депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, собраний депутатов и глав нескольких сельских поселений, а также главы города Комсомольска-на-Амуре.