ЦИК: явка на выборах в Мосгордуму составляет 0,43%

08.09.19 10:46

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила первые данные о явке на выборах депутатов Московской городской думы (МГД), передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно информации на табло в информационном центр ЦИК, где данные обновляются в режиме реального времени, явка в 10:30 мск составляет 0,43%.

В большинстве округов Москвы явка составляет менее 1%, однако на севере и северо-востоке столицы есть отдельные избирательные округа, где явка составляет более 1%.