Явка на выборах главы Забайкалья пока меньше, чем на выборах 2016 года

08.09.19 10:51

© РИА Новости. Илья Питалев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - По данным на 15:00 по местному времени (09:00 мск) на избирательные участки в Забайкальском крае, где проходят досрочные выборы губернатора, пришли 23,28% жителей региона, имеющих право принять участие в голосовании, сообщает крайизибрком.

Это ниже, чем на выборах главы края в 2016 году, когда к этому времени проголосовали более 26% избирателей.

В комиссии отмечают, что выборы проходит без серьезных нарушений. Поступающие жалобы оперативно проверяются.

На пост губернатора претендуют четыре кандидата, в том числе временно исполняющий обязанности главы края Александр Осипов, зарегистрированный самовыдвиженцем. Его соперниками стали представитель "Партии РОСТА" Яна Шпак, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" и " Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Прежний губернатор региона Наталья Жданова в октябре 2018 года подала в отставку по собственному желанию. Указом президента РФ врио губернатора Забайкальского края был назначен Осипов.