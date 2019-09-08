На выборах главы Башкирии проголосовали 25% избирателей

08.09.19 10:55

© РИА Новости. Максим Блинов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Явка избирателей на выборах главы Башкирии на 10 мск составила 25,7%, сообщила на брифинге в воскресенье секретарь Центризбиркома Марина Долматова.

"По состоянию на 12 часов дня (10:00 мск) проголосовал 763 тыс. 091 избиратель, что составляет 25,7% от числа включенных в списки избирателей нашей республики. Для сравнения на выборах депутатов Госсобрания 9 сентября 2018 года на этот час явка составляла 17,3%, на выборах президента Республики Башкортостан 14 сентября 2014 года - 24,2%", - отметила она.

Избирательные участки в Башкирии открылись на час раньше, поскольку депутаты республиканского Госсобрания продлили часы работы избиркомов на два часа, с 5:00 до 19:00 мск.

По данным республиканского центризбиркома, в Башкирии работают 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. В республике более 3 млн избирателей, из которых 38 тыс. смогут принять участие в выборах впервые.

Для участия в выборах главы Башкирии зарегистрировано восемь кандидатов: Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ), врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"), а также Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфия Гайсина ("Яблоко") и Рафис Кадыров ("Патриоты России").

Прошлые выборы главы Башкирии состоялись в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Предыдущий руководитель региона Рустэм Хамитов ушел в отставку до истечения срока полномочий и заручился поддержкой 81,71% избирателей. Явка составила 74,89%.