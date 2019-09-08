Явка на выборах губернаторов на юге РФ превышает показатели 5-летней давности

08.09.19 10:59

© РИА Новости. Максим Блинов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Явка на выборах глав регионов Ставрополья, Волгоградской и Астраханской областей за первые два часа превысила 5%, сообщают пресс-службы региональных избиркомов.

В волгоградской области, по данным на 10:00 по местному времени, явка избирателей на выборах губернатора и регионального парламента составила 5,65%, что несколько выше, чем на аналогичных выборах в 2014 году. Тогда явка была 5,5%.

"Лидерами по явке являются три района: Алексеевский, Чернышковский и Николаевский районы Волгоградской области. Там, по данным на 10:00, явка составила более 11%. Волгоград традиционно голосует менее активно, чем сельские территории", - сообщила журналистам заместитель председателя избирательной комиссии Волгоградской области Юлия Чернышкова.

В Астраханской области, по данным регионального избиркома, явка на выборах губернатора к 10:00 составила 5,36% против 4,66% в 2014 году.

В свою очередь глава избиркома Ставрополья Евгений Демьянов сообщил журналистам, что явка на выборах превысила показатели прошлых более чем в два раза.

"По состоянию на 10 утра, явка на выборах в Ставропольском крае составляет 9,1%, на прошлых аналогичных выборах она составляла 4,16%, то есть более чем вдвое превышает явку на предыдущих выборах", - сказал Демьянов.