ЦИК: явка на выборах губернатора Петербурга составляет 1,58%

08.09.19 11:02

© РИА Новости. Александр Гальперин

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продемонстрировала первые данные о явке на выборах губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно показаниям табло в информационном центр ЦИК, где данные обновляются в режиме реального времени, явка в 10:50 мск составляет 1,58%.

Активнее всего голосуют избиратели в отдельных округах на северо-западе и западе города (явка 3% и более). На юго-востоке в двух округах, в отдельных районах центра северной столицы явка составляет 2-3%, но на большей части города явка не дотягивает до 2%.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города в воскресенье. Беглов отдал свой голос по месту прописки - на участке в школе на Васильевском острове.

"Я призываю всех петербуржцев сегодня прийти на избирательные участки. В этот день мы все должны быть вместе с городом. Хочу поблагодарить Избирательную комиссию. Была проведена большая работа по подготовке дня голосования. Я вижу, что все четко организовано и работает без нареканий. Выборы проходят спокойно, в соответствии с законом. Спасибо сотрудникам ГУВД, которые сегодня дежурят и обеспечивают порядок и безопасность на каждом участке. Очень важно, чтобы выборы прошли максимально законно и открыто, чтобы каждый петербуржец мог сделать свободный выбор", - сказал он журналистам после голосования.