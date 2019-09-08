На выборах главы Заполярья за первые два часа проголосовало меньше 5% избирателей

08.09.19 11:06

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - По данным избирательной комиссии Мурманской области, за первые два часа голосования на выборах губернатора явка избирателей составила 4,36%.

Наивысшая явка зафиксирована в труднодоступном ЗАТО Островной (бывшая база подводных лодок Гремиха) - 10,47%. Также лидируют ЗАТО Североморск, где расположена главная база Северного флота, - 9,16%, и ЗАТО Видяево, где базируются подводные лодки, - 8,42%.

Как сообщалось, на пост главы региона претендуют шесть кандидатов: врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия"), депутат Мурманской областной думы, член КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы и руководитель фракции ЛДПР Максим Белов, председатель мурманского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа "Союз десантников" Василий Буров ("Справедливая Россия"), бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора Заполярья Виталий Измайлов ("Гражданская платформа") и московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").