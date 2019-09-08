В Челябинской области голосуют активнее, чем на предыдущих выборах губернатора

08.09.19 11:09

© РИА Новости. Александр Кондратюк

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Явка избирателей на выборах в Челябинской области на 12:35 местного времени составила 16,7%, сообщил журналистам председатель облизбиркома Сергей Обертас.

"Самые активные избиратели в Варне - 25,34%, Еманжелинск - 25,09,%, Карабаш - 27,84%, Нагайбак - 27,56%, Пласт - 29,14%, Уйское - 33,57%. По городу Челябинску в среднем явка 13-14%. Самая низкая явка в Златоусте - 11,39%", - сказал Обертас.

Он также отметил, что жители региона голосуют более активно на нынешних выборах в сравнении с выборами губернатора в 2014 году. Тогда к этому же времени явка была по области была 13,77%, по Челябинску - 11%.

В Челябинской области 8 сентября проходят выборы губернатора региона. На должность претендуют пять кандидатов. Из них двое - кандидаты от КПРФ Константин Нациевский и от ЛДПР Виталий Пашин, участвовали в предыдущих выбора руководителя региона.

Также участвует в выборах как самовыдвиженец врио губернатора региона Алексей Текслер.

Кроме того, в числе кандидатов Алексей Севастьянов, выдвинутый "Гражданской силой", и лидер челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев.

Параллельно в Челябинске проходят выборы в районные советы депутатов, из которых затем будет сформирован новый состав Челябинской городской думы.

Всего в регионе идет 68 избирательных компаний различного уровня.

С 8:00 до 20:00 (мстн) будут работать 2 тыс. 296 избирательных участков.

В выборах имеют право принять участие более 2 млн. 636 тыс. избирателей области.