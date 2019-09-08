Системой "Мобильный избиратель" воспользовались более 460 тыс. человек

08.09.19 11:25

© РИА Новости. Денис Гуков

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Наша гордость, наше детище - "Мобильный избиратель". По данным государственной автоматизированной системе "Выборы" в этом году механизмом воспользовались более 460 тыс. человек в 36 субъектах РФ", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Система "Мобильный избиратель" заменила на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещених комиссий. Она дает возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации, если заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Подать заявление можно было, в частности, через портал государственных услуг.