Явка в первые часы голосования на выборах главы Курской области составила 5%

08.09.19 11:33

© РИА Новости. Валерий Мельников

8 сентября. Interfax-Russia.ru - За первые часы голосования на выборах губернатора Курской области проголосовало более 5% избирателей, незначительно выше, чем на выборах в 2014 году.

"На 10:00 мск проголосовало более 5% избирателей. Явка на выборах губернатора Курской области в 2014 году на это же время составила 4%", - сообщили "Интерфаксу" в облизбиркоме.

В 8:00 мск в регионе открылся 1131 избирательный участок. Правом голоса обладают свыше 920 тыс. жителей Курской области.

Как сообщалось, на пост главы региона претендуют врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия"), директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые"), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия").

В Курской области в Единый день голосования также проходят дополнительные выборы депутата Курской областной Думы VI созыва по одномандатному избирательному округу №3, депутата Курского городского Собрания VI созыва по одномандатному избирательному округу №7 и выборы в органы местного самоуправления. Всего - 32 избирательные кампании.