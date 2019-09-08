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08.09.19 11:37
Менее 6% избирателей проголосовали в первые часы на выборах в Госсовет Крыма
Это меньше, чем на выборах депутатов Госсовета Крыма первого созыва в 2014 году. Тогда явка на 10:00 мск составляла около 8,73% Правда, в списках избирателей пять лет назад было 1,264 млн человек, сейчас - 1,478 млн.
Как сообщалось, более 1,2 тыс. избирательных участков работают в воскресенье в Крыму, где жители региона выбирают депутатов республиканского парламента и 265-ти представительных органов власти в городах и селах.
Государственный совет Крыма состоит из 75 депутатов: 50 избираются в единый день голосования по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.
Зарегистрированы списки региональных отделений 8 партий: "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".
В действующем созыве Госсовета представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.
Новый парламент Крыма изберет главу республики из кандидатур, предложенных президентом РФ.
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