Менее 6% избирателей проголосовали в первые часы на выборах в Госсовет Крыма

08.09.19 11:37

© РИА Новости. Александр Гальперин

8 сентября. Interfax-Russia.ruС - Порядка 5,88% избирателей проголосовали в воскресенье к 10 утра по московскому времени на выборах в парламент Крыма второго созыва, сообщается в материалах избирательной комиссии республики.

Это меньше, чем на выборах депутатов Госсовета Крыма первого созыва в 2014 году. Тогда явка на 10:00 мск составляла около 8,73% Правда, в списках избирателей пять лет назад было 1,264 млн человек, сейчас - 1,478 млн.

Как сообщалось, более 1,2 тыс. избирательных участков работают в воскресенье в Крыму, где жители региона выбирают депутатов республиканского парламента и 265-ти представительных органов власти в городах и селах.

Государственный совет Крыма состоит из 75 депутатов: 50 избираются в единый день голосования по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

Зарегистрированы списки региональных отделений 8 партий: "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В действующем созыве Госсовета представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.

Новый парламент Крыма изберет главу республики из кандидатур, предложенных президентом РФ.