Явка на выборах парламента Севастополя в 1,4 раза ниже показателя 2014 года

08.09.19 11:40

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - За первые два часа голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя 5,28% избирателей заполнили бюллетени, сообщил в воскресенье журналистам председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

"На 10:00 мск пришли и проголосовали 16 934 человека - 5,28% от избирателей, включенных в список", - сказал он.

Как напомнил Даниленко, на выборах депутатов городского парламента пять лет назад явка к этому времени составляла 7,3%. На выборах президента в 2018 году за два часа проголосовали 14% избирателей.

По данным городского избиркома, всего в Севастополе 320,5 тыс. человек включены в списки избирателей. Открыт 181 участок для голосования, почти все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): вручную будут считать голоса из больницы и с двух участков, где комплексы не обрабатывают бюллетени из-за технического сбоя. Кроме того, образованы участки на трех кораблях Черноморского флота.

В Севастополе в воскресенье проходят выборы депутатов Законодательного собрания второго созыва. Городской парламент состоит из 24 депутатов: 16 из них избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.