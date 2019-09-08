Глава петербургского избиркома назвал фейками информацию о нападениях на членов УИК

08.09.19 11:51

© РИА Новости. Александр Гальперин

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что информация СМИ о первых инцидентах в ходе выборов губернатора не соответствует действительности.

"Сейчас вбрасывается фейковая информация, где будто бы кого-то уже избили, облили зеленкой, либо порча бюллетеней, либо подвозы. (...) Вся обстановка в городе по выборам находится в штатном режиме", - сказал он журналистам в воскресенье.

Тем не менее, правоохранительные органы информацию СМИ проверяют, добавил он.

Ранее СМИ сообщали о первых инцидентах на выборах губернатора Петербурга. По данным СМИ, двое членов избирательных комиссий в Петроградском районе сообщили о нападении на них: женщину-члена УИК якобы облили зелёнкой на выходе из дома, а мужчину из другой комиссии ударили по лицу на улице.