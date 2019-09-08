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08.09.19 12:06

На Сахалине завершились выборы губернатора

© РИА Новости. Кирилл Ясько
8 сентября. Interfax-Russia.ru - Все избирательные участки закрылись в Сахалинской области, начался подсчет голосов, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в облизбиркоме.

"В 20:00 по местному времени закрылись 310 постоянных избирательных участков, 6 временных участков (больницы, СИЗО) и 140 - на судах, находящихся в море. Более 3 тыс. сотрудников участковых комиссий приступили к подсчету голосов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первые данные об итогах голосования появятся после 23:00 местного времени (после 15:00 мск воскресенья).

По последним данным облизбиркома, на 18:00 местного времени явка избирателей на выборах губернатора Сахалинской области составила 33,49% (на выборах губернатора региона в 2015 году на это время она составляла 33,97%), в том числе в Южно-Сахалинске - 31,2% (в 2015 году на это время - почти 32,2%). Сотрудник избиркома отметил активную явку избирателей в регионе в этом году. Он также сообщил, что жалобы на выборах главы региона в облизбирком не поступали.

Как сообщалось, на кресло сахалинского губернатора претендуют пять кандидатов (на выборах главы региона в 2015 году на этот пост также претендовали 5 человек). От партий зарегистрированы кандидаты - первый секретарь сахалинского отделения "Коммунистов России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (от КПРФ), депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Флеер от ЛДПР, кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Дмитрий Кочергин. Кандидат-самовыдвиженец - врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

Губернатор избирается на срок 5 лет.

В этот же день жители Южно-Сахалинска выбирали новый состав городской Думы.

В сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В декабре 2018 года президент РФ назначил врио сахалинского губернатора Лимаренко.

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