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08.09.19 12:10
Явка на выборах в Госсовет Татарстана значительно снизилась по сравнению с 2014 годом
Сельские районы республики традиционно голосуют активнее. Самая высокая явка зафиксирована в Кайбицком районе - 50,56%, Апастовском районе - 47,28% и Атнинском районе - 41,28%
На предыдущих выборах в Госсовет Татарстана в 2014 году явка избирателей к 10 утра составила 22,6%.
При этом на выборах в Госсовет в 2014 году была возможность голосовать досрочно, ей тогда воспользовались 12,1% избирателей Татарстана.
В Татарстане в воскресенье проходят выборы в Государственный совет республики. Избирателям предстоит избрать 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, еще 50 - по одномандатным округам.
В выборах по партийным спискам принимают участие "Единая Россия" (55 человек в партийном списке), "Справедливая Россия" (44), ЛДПР (40), КПРФ (30), "Коммунисты России" (9), "Партия Роста" (12) и "Российская партия пенсионеров" (10).
В выборах в одномандатных округах участвуют 230 кандидатов: по 41 кандидату от "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР, 45 - от КПРФ, пять - от "Коммунистов России", по одному кандидату от "Яблока" и "Партии Роста", а также 55 самовыдвиженцев.
Кроме выборов в парламент Татарстана, в 41 районе республики проходят довыборы депутатов представительных органов местного самоуправления.
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