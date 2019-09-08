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08.09.19 12:23
Глава СПЧ прибыл в Уфу помогать наблюдателям на выборах главы Башкирии
"Пока все идет нормально абсолютно", - сказал он журналистам в воскресенье в Уфе.
Председатель СПЧ отметил, что в ходе мониторинга прохождения уфимских выборов комиссия зафиксировала несколько незначительных конфликтных ситуаций на избирательных участках, в частности, конфликт между членами избиркома и между наблюдателями и членами УИК. Все вопросы были урегулированы мирным путем. Это ситуации системного характера, для решения которых требуется законодательное урегулирование, уточнил он.
Среди недостатков в организации выборов глава совета назвал в том числе, "отсутствие наблюдателей со стороны Общественной палаты республики Башкортостан, а также не все партии были активны в представлении своих наблюдателей на избирательных участках".
Глава СПЧ пояснил, что он прибыл в Уфу не фиксировать нарушения в избирательной процедуре, "наша главная задача - не поиск нарушений, этим занимаются наблюдатели, а помощь наблюдателям урегулировать ситуации", а также проверить поступившие ранее в СЧП сигналы о заранее подготовленных жалобах.
Ранее сообщалось, что мониторинговая группа Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) следит за ходом выборов в 14 регионах России.
Председатель СПЧ Михаил Федотов наблюдает за выборами в Башкортостане.
8 сентября, в России - единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах выбирают губернаторов. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
В Башкирии проходят выборы главы республики. На этот пост претендуют восемь кандидатов: Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ), врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"), Владимир Барабаш ("Гражданская Сила"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфия Гайсина ("Яблоко") и Рафис Кадыров ("Патриоты России).
По данным Центризбиркома явка избирателей на выборах главы Башкирии на 10 мск составила 25,7%.
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