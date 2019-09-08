Требует особого внимания: Путин поручил доработать программу по развитию Дальнего Востока
  
Третий лишний: эксперты считают нецелесообразным введение 3 выходных в РФ
   
Прописать острова: мирному договору РФ и Японии мешают военные обязательства Токио перед США
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
08.09.19 12:23

Глава СПЧ прибыл в Уфу помогать наблюдателям на выборах главы Башкирии

© РИА Новости. Нина Зотина
8 сентября. Interfax-Russia.ru - Выборы главы в Башкирии в единый день голосования проходят нормально, фиксируются незначительные нарушения, сообщил председатель Совета при президенте РФ Михаил Федотов.

"Пока все идет нормально абсолютно", - сказал он журналистам в воскресенье в Уфе.

Председатель СПЧ отметил, что в ходе мониторинга прохождения уфимских выборов комиссия зафиксировала несколько незначительных конфликтных ситуаций на избирательных участках, в частности, конфликт между членами избиркома и между наблюдателями и членами УИК. Все вопросы были урегулированы мирным путем. Это ситуации системного характера, для решения которых требуется законодательное урегулирование, уточнил он.

Среди недостатков в организации выборов глава совета назвал в том числе, "отсутствие наблюдателей со стороны Общественной палаты республики Башкортостан, а также не все партии были активны в представлении своих наблюдателей на избирательных участках".

Глава СПЧ пояснил, что он прибыл в Уфу не фиксировать нарушения в избирательной процедуре, "наша главная задача - не поиск нарушений, этим занимаются наблюдатели, а помощь наблюдателям урегулировать ситуации", а также проверить поступившие ранее в СЧП сигналы о заранее подготовленных жалобах.

Ранее сообщалось, что мониторинговая группа Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) следит за ходом выборов в 14 регионах России.

Председатель СПЧ Михаил Федотов наблюдает за выборами в Башкортостане.

8 сентября, в России - единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах выбирают губернаторов. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

В Башкирии проходят выборы главы республики. На этот пост претендуют восемь кандидатов: Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ), врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"), Владимир Барабаш ("Гражданская Сила"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфия Гайсина ("Яблоко") и Рафис Кадыров ("Патриоты России).

По данным Центризбиркома явка избирателей на выборах главы Башкирии на 10 мск составила 25,7%.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.09.19 10:46
ЦИК: явка на выборах в Мосгордуму составляет 0,43%
.
  08.09.19 10:35
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
.
  08.09.19 09:35
Явка на электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы утром составила 15%
.
  08.09.19 08:08
Началось голосование по выборам депутатов Мосгордумы
.
  06.09.19 18:17
МВД РФ: на Памфилову напал неизвестный с электрошокером
.
  06.09.19 17:36
Владелец взлетной полосы в "Жуковском" заказал "зеркальные шары" для отпугивания птиц
.
  06.09.19 16:19
Экс-министру Абызову предъявлено обвинение в легализации около 32 млрд рублей
.
  06.09.19 16:03
Суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Петрова
.
  06.09.19 12:53
Москва полностью решит проблемы обманутых дольщиков в 2022 году
.
  06.09.19 12:34
Мутко: объем страхового риска Фонда дольщиков составил 1,5 трлн рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket