Действующий мэр лидирует на выборах главы Новосибирска

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8 сентября. Interfax-Russia.ru - Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) набирает 53,72% голосов после обработки 1,65% протоколов, сообщается на сайте областной организации КПРФ, где ведется альтернативный подсчет голосов.
На втором месте - самовыдвиженец Сергей Бойко, координатор новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального с 17,13% голосов
Третье место (7,67%) у бывшего вице-мэра Данияра Сафиуллина ("Родина"). На четвертом - депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) с 7,19%, на пятом - депутат горсовета Наталья Пинус ("Российский общенародный союз") с 7,01% голосов, на шестом - Юлия Сапина ("Гражданская платформа" с 1,27%. Остальные кандидаты набирают менее 1%.
Выборы мэра Новосибирска проходят в один тур.
По данным на 19:30 местного времени, в выборах приняли участие 19,13% избирателей. В 2014 году к этому времени проголосовало 31,4% избирателей.
В выборах мэра участвует 15 кандидатов: действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Евгений Лебедев (ЛДПР), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), самовыдвиженец Сергей Бойко, Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Андрей Токарев ("Родная Партия").
Количество избирателей в городе Новосибирске составляет 1 млн 182 тыс. 815 человек.