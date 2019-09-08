Явка на выборах губернатора Оренбуржья превысила 30%

08.09.19 20:45

© РИА Новости.Виталий Аньков

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Явка на выборах губернатора Оренбургской области за два часа до закрытия избирательных участков составила около 35 %.

"По состоянию на 18:00 (по местному времени) проголосовали 538 579 (34,61%) от общего количества избирателей, включенных в списки", - сообщается на сайте облизбиркома.

Это чуть меньше, чем пять лет назад: в 2014 году к 18:00 по местному времени (16:00 мск) проголосовали 36,19 % избирателей.

Наибольшая явка избирателей отмечена в Ташлинском районе области (54,3 %), наименьшая - в Октябрьском районе города Орска (22,49 %).

На выборах губернатора Оренбургской области по результатам обработки 7,27 % бюллетеней лидирует врио главы региона Денис Паслер ("Единая Россия") с 64,57% голосов.

Предварительные итоги на 20:00 мск (22:00 по местному времени) озвучили представители облизбиркома в эфире местного телевидения.

Выдвинутый КПРФ Максим Амелин набирает 25,67%. Далее следуют Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости) с 3,5%, Константин Горячев (Демократическая партия России) с 2,44% и Сергей Яцына ("Справедливая Россия") - у него 2,03%.

Председатель областной избирательной комиссии Александр Нальвадов сообщил, что явка, по предварительным данным, приближается к 40%. Отвечая на вопрос журналистов об особенностях выборов, он отметил доброжелательность со стороны избирателей и "цифровизацию избирательного процесса", имея ввиду положительный опыт использования электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней.