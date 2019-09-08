Фейсбук, гугл и ютюб подозревают во вмешательстве в выборы в РФ

08.09.19 18:03

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 сентября. Interfax-Russia.ru- Роскомнадзор установил факты распространения политической рекламы на ресурсах "Гугл" и "Фейсбук" во время выборов в РФ, это можно расценивать как вмешательство в суверенные дела России.

"В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в Единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе "Гугл", в социальной сети "Фейсбук" и на видеохостинге "Ютюб" политической рекламы. Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в воскресенье.

"Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми", - подчеркивается в сообщении.

Информацию о нарушении передадут для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

"Установленные факты нарушений будут переданы для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", - говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившим в "Интерфакс" в воскресенье.

Там отмечается, что ситуация, когда автоматические рекламные инструменты "Гугл" и "Фейсбук" используются для распространения политической рекламы в предусмотренный российским законодательством о выборах "день тишины", является регулярной.

"В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это запрещено российским законом", - поясняется в сообщении.

"К сожалению, эти рекомендации остались без внимания", - уточняется там.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Исаев считает, что она должна изучить заявления о нарушении и пригласить представителей компаний на свое заседание.

"Выслушаем оценку ЦИКа и обязательно встретимся с представителями сервисов", - сказал Исаев "Интерфаксу" в воскресенье.