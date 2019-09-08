До 2% избирателей на муниципальных выборах в Подмосковье проголосуют "на дому"

08.09.19 17:22

© РИА Новости. Александр Гальперин

7 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательные комиссии Подмосковья получили более 70 тыс. заявок на голосование вне помещения, сообщил председатель Избиркома Московской области Илья Березкин.

"Уже 72 тыс. заявок, и мы к каждому постараемся прийти домой и дать возможность проголосовать", - сказал он журналистам.

Проголосовать из дома могут люди,имеющие проблемы со здоровьем, и маломобильные граждане.

8 сентября в Подмосковье проходят выборы в советы депутатов 31 муниципального образования региона.