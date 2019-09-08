Премьер Ингушетии Евлоев отправлен в отставку

08.09.19 17:26

Фото с сайта "Единой России"

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Избранный глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял прошение об отставке премьера Зялимхана Евлоева.

"Калиматов подписал указ об освобождении от должности Зялимхана Евлоева", - сказал представитель пресс-службы главы республики.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что 17 чиновников различного ранга, в том числе ингушский премьер, решили покинуть свои посты с начала июля в Ингушетии.

В начале июля были освобождены от занимаемых должностей восемь помощников-советников предшественника врио главы Ингушетии Калиматова Юнус-Бека Евкурова, замруководителя администрации главы региона.

Кроме того, по собственному желанию свои посты покинули первый вице-премьер Багаудин Оздоев, постпред Ингушетии в Москве Алихан Цечоев, министры финансов, образования и экономики Бекхан Оздоев, Юсуп Костоев и Тамерлан Вышегуров, секретарь Совбеза Ахмед Дзейтов.

В середине августа с поста директора национальной телерадиокомпании "Ингушетия", подведомственной региональному Миннацу, ушел Куреш Агасиев. На эту должность назначен известный в Ингушетии журналист, бывший помощник сенатора от республики Белана Хамчиева Руслан Майсигов.

В понедельник, 26 августа, заявление об увольнении написал премьер Зялимхан Евлоев, занимавший эту должность с сентября 2018 года

8 сентября депутаты Народного парламента Ингушетии практически единогласно избрали главой республики бывшего прокурора региона Махмуд-Али Калиматова. За него отдали свои голоса 27 депутатов.