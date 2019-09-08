Наименьшая явка избирателей на муниципальных выборах в Подмосковье зафиксирована в Мытищах и Жуковском

08.09.19 17:45

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Чуть более 10% избирателей проголосовали на выборах в советы депутатов в Мытищах и Жуковском, сообщили в Мособлизбиркоме.

"В аутсайдерах пока Мытищи и Жуковский. Там 13 и 11% соответственно", - сообщил представитель комиссии журналистам.

Всего по состоянию на 17:00 в Подмосковье явка на выборы в совет депутатов составляет 17%, в голосовании приняли участие 353,5 тыс. человек.

Лидирующими территориями являются Луховицы и Лотошино, где явка составила 28 и 26% соответственно.

В воскресенье в 31 муниципальном образовании Московской области проходят выборы в советы депутатов: в 27 муниципалитетах - основные, в четырех - дополнительные.