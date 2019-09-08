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08.09.19 17:45
Наименьшая явка избирателей на муниципальных выборах в Подмосковье зафиксирована в Мытищах и Жуковском
"В аутсайдерах пока Мытищи и Жуковский. Там 13 и 11% соответственно", - сообщил представитель комиссии журналистам.
Всего по состоянию на 17:00 в Подмосковье явка на выборы в совет депутатов составляет 17%, в голосовании приняли участие 353,5 тыс. человек.
Лидирующими территориями являются Луховицы и Лотошино, где явка составила 28 и 26% соответственно.
В воскресенье в 31 муниципальном образовании Московской области проходят выборы в советы депутатов: в 27 муниципалитетах - основные, в четырех - дополнительные.
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