Более 300 заявлений о нарушениях на выборах поступило в МВД

08.09.19 18:17

© РИА Новости. Илья Питалев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - По состоянию на 17:00 мск в МВД поступило 315 сообщений о нарушениях на выборах, треть из них не подтвердились, сообщил в время брифинга в ЦИК РФ генерал-полковник полиции, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"По состоянию на 17 часов по московскому времени с момента начала голосования по всей стране в органы внутренних дел поступило 315 сообщений о происшествиях либо преступлениях с точки зрения заявителей", - сказал Горовой.

Он отметил, что все они зарегистрированы "в установленном законом порядке".

"Я сразу отмечу, что две трети из них не относятся к компетенции внутренних дел", - сказал он.

"Одна треть этих обращений, по предварительной проверке, не подтвердились", - добавил Горовой.