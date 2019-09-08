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08.09.19 18:40
ВРИО Республики Алтай Хорохордин лидирует на выборах главы региона после подсчета 1,27% протоколов
Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Хорохордин получает 54,65% голосов.
На втором месте Виктор Ромашкин, выдвинутый партией КПРФ. Он набирает 35,88%.
Дмитрий Софронов (ЛДПР) с 7,71% идет на третьем месте.
Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин заявил об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов главы региона и депутатов регионального парламента.
"Серьезных нарушений в ходе выборов в Республике Алтай не зафиксировано. На всех участках работали наблюдатели от всех кандидатов и политических сил. Итоговые результаты подводить рано, идет подсчет голосов. Главное - пусть победят избиратели, жители Республики Алтай", - сказал Хорохордин журналистам в воскресенье чрез два часа после закрытия избирательных участков.
Также он поблагодарил всех жителей республики, пришедших на выборы.
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