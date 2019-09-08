ВРИО Республики Алтай Хорохордин лидирует на выборах главы региона после подсчета 1,27% протоколов

08.09.19 18:40

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Выдвинутый от "Единой России" врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах руководителя региона по итогам подсчета 1,27% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на мониторах Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Хорохордин получает 54,65% голосов.

На втором месте Виктор Ромашкин, выдвинутый партией КПРФ. Он набирает 35,88%.

Дмитрий Софронов (ЛДПР) с 7,71% идет на третьем месте.

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин заявил об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов главы региона и депутатов регионального парламента.

"Серьезных нарушений в ходе выборов в Республике Алтай не зафиксировано. На всех участках работали наблюдатели от всех кандидатов и политических сил. Итоговые результаты подводить рано, идет подсчет голосов. Главное - пусть победят избиратели, жители Республики Алтай", - сказал Хорохордин журналистам в воскресенье чрез два часа после закрытия избирательных участков.

Также он поблагодарил всех жителей республики, пришедших на выборы.