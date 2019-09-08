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Памфилова: прошлогодние жалобы обнаружил ЦИК на карте нарушений "Голос"

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
8 сентября. Interfax-Russia.ru- Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о фальсификации сообщений о нарушениях на выборах на ресурсах движения "Голос".

"Организация "Голос", к которой все так прислушиваются, особенно за рубежами нашей родины, да и мы тоже прислушиваемся, они во многом нам помогают выявлять определенные нарушения... Наши сотрудники сейчас посидели и уличают их буквально в публикации на карте нарушений записей прошлых выборов", - сказала Памфилова на пресс-конференции в воскресенье.

"На 17:00 сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого", - отметила она.

По ее словам, ранее движение уже было уличено в применении данной методики, в том числе на выборах президента России и мэра Москвы в 2018 году.

"В этот раз "фальсификаторы" публиковали как практически дословные жалобы, найти которые можно было через поисковый запрос, так и глубоко проработанные, которые не так просто найти, но мы их выявляем", - сказала Памфилова.

Она попросила на сайте ЦИК вывесить все эти материалы.

"Я глазам своим не поверила. Сейчас пролистала эту пачку, это так грубо, можно было бы и поаккуратнее", - сказала с иронией глава Центризбиркома.

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьяц в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что считает эти обвинения частью спланированной кампании против организации.

"На карте нарушений "Голоса" тысячи сообщений. Найти те, которые были бы идентичны каким-то сообщениям за прошлые года - это означает только то, что тот, кто их нашел, скорее всего, туда их и поместил", - заявил Мельконьянц.

По его мнению, "кто-то дал эту информацию Элле Александровне, дезинформировав ее".

Мельконьянц сообщил, что вечером намерен приехать в ЦИК и, если ему дадут возможность высказаться, изложит свою позицию.

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