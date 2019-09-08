На выборах губернатора Мурманской области к 18:00 проголосовало около трети избирателей

08.09.19 18:34

© РИА Новости. Владимир Песня

8 сентября. Interfax-Russia.ru - По данным избирательной комиссии Мурманской области, в голосовании на выборах губернатора к 18:00 мск явка избирателей составила 31,95%.

"Явка к 18.00 составила 31,95%", - сообщил журналистам председатель облизбиркома Антон Богомолов.

Всего в Мурманской области открыт для голосования 591 избирательный участок.

В 2014 году явка на выборах губернатора к 18:00 составляла 27,7%, итоговая явка - 31,02%. Таким образом, на текущих выборах явка превышает показатели 2014 года.

Как сообщалось, на пост главы региона претендуют шесть кандидатов: врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия"), депутат Мурманской областной думы, член КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы и руководитель фракции ЛДПР Максим Белов, председатель мурманского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа "Союз десантников" Василий Буров ("Справедливая Россия"), бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора Заполярья Виталий Измайлов ("Гражданская платформа") и московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").