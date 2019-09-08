Более 40% избирателей Челябинской области проголосовали на выборах губернатора

08.09.19 19:06

© РИА Новости. Александр Гальперин

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Явка избирателей на выборах губернатора в Челябинской области за полчаса до закрытия участков составила более 42%, что чуть больше, чем на предыдущих выборах главы региона, сообщил журналистам председатель облизбиркома Сергей Обертас.

"На 19:30 (по-местному времени) проголосовало свыше 1,1 млн человек. Явка составляет 42,35%, на выборах губернатора в 2014 году явка на 20.00 была 38,12%. Самая высокая активность сегодня отмечена в Нагайбакском районе (64%), самая низкая - в Озерске (33,21%) ",- сказал Обертас.

Он также отметил, что каких-либо нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. При этом, по его словам, поступало несколько обращений, которые не подтвердились.

По сведениям Обертаса, предварительные результаты голосования ожидаются к утру понедельника.

"Первые, предварительные итоги мы планируем подвести к 9:00 понедельника",- сказал председатель избиркома.

Врио губернатора Челябинской области, самовыдвиженец Алексей Текслер лидирует на выборах главы региона по итогам подсчета 0,04% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Текслер пока набирает 67,78%.

Вторым в губернаторской гонке идет Константин Нациевский (КПРФ) - 14,59% голосов. Далее следуют Виталий Пашин (ЛДПР) - 9,19%, Алексей Севастьянов (Гражданская сила) - 3,68% и Сергей Смышляев (Партия Родина) - 0,74%.