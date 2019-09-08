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08.09.19 18:46
На выборах губернатора Вологодской области проголосовали треть избирателей
"По состоянию на 18 часов явка избирателей в Вологодской области составила 33,88%, проголосовали 316 тыс. 525 человека", - говорится в сообщении.
При этом в Усть-Кубинском районе проголосовали 60,21% избирателей, в Нюксенском районе - 53,96%, в Тарногском районе - 51,16%. Голосование продлится до 20:00.
В 2014 году на выборах губернатора Вологодской области на 18:00 явка избирателей составляла 25,57% от общего числа внесенных в списки избирателей.
Как сообщалось, помимо выборов губернатора, в Вологодской области в воскресенье проходят довыборы депутата парламента региона, выборы глав муниципалитетов и местных депутатов, включая депутатов городской думы Вологды. В 8.00 по мск открылись 945 постоянных и 23 временных избирательных участков. По данным областного избиркома, в списках избирателей - более 930 тысяч человек, из них 11 тысяч проголосуют впервые.
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