Явка на выборах парламента Севастополя снизилась в 1,6 раза в сравнении с выборами 2014 года

08.09.19 19:05

© РИА Новости. Василий Батанов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Около 25% избирателей проголосовали в воскресенье на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя за десять часов, прошедших с открытия избирательных участков, сообщили журналистам в городской избирательной комиссии.

"На 18:00 мск явка составила 25,24% от избирателей, включенных в список", - сказал представитель комиссии.

На выборах депутатов городского парламента пять лет назад явка к этому времени составляла 41,37%. На выборах Госдумы в 2015 году за десять часов проголосовали 40,2% избирателей, при выборе губернатора в 2017-м - 30,45%, на голосовании за президента в 2018-м - 65,69%.

По данным городского избиркома, всего в Севастополе 320,5 тыс. человек включены в список избирателей. Открыт 181 участок для голосования, почти все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): вручную будут считать только голоса из больницы и с трех участков, где комплексы не сканируют бюллетени из-за технического сбоя. Кроме того, открыты участки на трех кораблях Черноморского флота.

Как сообщалось, явка личного состава Черноморского флота на выборах достигла 90% уже к 15:00 мск.

В Севастополе в воскресенье проходят выборы Законодательного собрания второго созыва. Городской парламент состоит из 24 депутатов: 16 из них избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Для участия в выборах зарегистрированы списки региональных отделений шести партий: "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Коммунистов России" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.